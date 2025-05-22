Anadolu Parsı Yeniden Görüntülendi! Bakan Yumaklı O Anları Paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu parsına ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fotokapanla kaydedilen karelerde, Anadolu’nun ender görülen bu yaban kedisinin doğadaki görüntüsü yer aldı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı." ifadelerine yer verildi.

Yumaklı paylaşımında, "Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

🐆 Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı!



🕰️ 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı.



🌿 Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz.#DünyaBiyolojikÇeşitlilikGünü pic.twitter.com/BYsGcBHSdf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 22, 2025

IUCN'NİN KIRMIZI LİSTESİNDE

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "en tehlikede" kategorisinde sınıflandırılan ve Kırmızı Liste'de yer alan Anadolu parsı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en değerli türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca varlığına dair yalnızca izlere rastlanan bu gizemli yırtıcının, son dönemde farklı bölgelerde fotokapanlarla görüntüleniyor.

NEDEN TEHLİKEDE?

Habitat kaybı

Avcılık ve kaçak av

Yeterli sayıda bireyin olmaması

İzole ve dağınık yaşam alanları