Anadolu Parsı Yeniden Görüntülendi! Bakan Yumaklı O Anları Paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsına ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yumaklı, fotokapanla kaydedilen kareler için, “Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı” ifadelerini kullandı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu parsına ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fotokapanla kaydedilen karelerde, Anadolu’nun ender görülen bu yaban kedisinin doğadaki görüntüsü yer aldı.

Anadolu Parsı Yeniden Görüntülendi! Bakan Yumaklı O Anları Paylaştı - Resim : 1

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı." ifadelerine yer verildi.

Yumaklı paylaşımında, "Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Anadolu Parsı Yeniden Görüntülendi! Bakan Yumaklı O Anları Paylaştı - Resim : 2

IUCN'NİN KIRMIZI LİSTESİNDE

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "en tehlikede" kategorisinde sınıflandırılan ve Kırmızı Liste'de yer alan Anadolu parsı, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en değerli türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca varlığına dair yalnızca izlere rastlanan bu gizemli yırtıcının, son dönemde farklı bölgelerde fotokapanlarla görüntüleniyor.

NEDEN TEHLİKEDE?

Habitat kaybı
Avcılık ve kaçak av
Yeterli sayıda bireyin olmaması
İzole ve dağınık yaşam alanları

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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