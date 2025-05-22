Banka Çalışanı 34 Milyon Lirayı Zimmetine Geçirdi! İstenen Ceza Belli Oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bankada çalışan P.Y. isimli kadının, banka hesaplarında tespit edilen yüklü miktardaki eksiklik üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Yapılan denetimlerde, Mart-Haziran 2024 tarihleri arasında 34 milyon lirayı kendisi ve nişanlısının hesaplarına aktardığı belirlenen P.Y. ile nişanlısı S.A., Temmuz ayında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, her iki şüpheli hakkında “5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Aykırılık” suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'NİŞANLIM İSTEDİ' SAVUNMASI

İddianamede yer alan ifadesinde banka çalışanı P.Y., nişanlısının borçlarını gerekçe göstererek kendisini bu suça yönlendirdiğini ileri sürdü. P.Y., ifadesinde, “Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın” diyerek nişanlısı S.A.’nın bu işe zemin hazırladığını belirtti. Bu süreçte 49 farklı banka müşterisinin hesabından işlem yaptığını ve paraların bir kısmını tanıdıklarının hesaplarına yönlendirip, sonrasında kendi hesaplarına aktararak borçlarını kapatmaya çalıştığını söyledi.

'KRİPTO BORSASINDA KAYBETTİM'

P.Y., kendisine ait hesaplara yönlendirdiği 34 milyon liranın nasıl kullanıldığını da detaylarıyla anlattı. P.Y. ifadesinde, 49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptığını, bunu da kendisinin ve nişanlısı S.A.'nın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak amacıyla yaptığını söyledi. P.Y., tanıdığı 25 kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardığını ardından paraların büyük kısmını kendine ait farklı banka hesaplarına yatırttığını ve 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarını ödediğini belirterek, "20 milyon 700 bin liralık kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin lirayı ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler ve bu parayı S.A. kendisi yönetti" dedi.

Kaynak: İHA