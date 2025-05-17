Kapalıçarşı Esnafına Cehennemi Yaşattılar! 'MİT Yöneticisiyim' Yalanıyla Milyonlarca Liralık Vurgun

İstanbul’da jandarma ekipleri, kendisini üst düzey devlet görevlisi olarak tanıtan ve çakarlı araçlarla dolaşarak Kapalıçarşı esnafını kandıran dolandırıcılık çetesini çökertti. Yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan çetenin lideri Ömer Binici ile birlikte, mağdurlarla bağlantıyı sağlayan Garabet S. ve iki şüpheli daha tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

ÇAKARLI ARAÇLARLA KANDIRDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, 30 Nisan’da düzenlenen operasyonla çarpıcı bir dolandırıcılık planı ortaya çıkarıldı. Şebeke lideri Ömer Binici, kendisini Cumhurbaşkanlığı ve MİT görevlisi olarak tanıttı; çakarlı araçlar ve sözde korumalarla esnafa güven vererek milyonlarca lira dolandırdı.

15,5 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI

Kuyumculuk yapan Berk Ö., borç verdiği bir galericiden ödeme almak isterken dolandırıcılığın içine çekildi. Aracılık yapan kuyumcu Garabet S., onu "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı. Binici, güven sağlamak için lüks restoranlarda toplantılar yaparak ve sahte devlet mensubu kimliğiyle önce 100 bin, ardından 300 bin dolar aldı. Böylece Berk Ö. yaklaşık 15,5 milyon lira kaybetti. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği de tespit edildi.

PARASINI ALDI, TEHDİT ETTİ

Bir başka mağdur olan İlyas İ., 15 kilogram altın alacağını tahsil edebilmek için yine aynı yöntemle Binici’ye yönlendirildi. Binici, sözde devlet operasyonları ve “Cumhurbaşkanlığı adına film bağışı” gibi gerekçelerle toplamda 40 milyon TL aldı. Mağdura WhatsApp üzerinden tehditler savurarak devlet gücüyle sindirmeye çalıştı.

LÜKS RESTORANDA YAKALANDI

Şebekenin yöntemleri arasında, mağdurları çakarlı araçlarla karşılamak, resmi üniformalı kişilerle göz boyamak ve kurgu videolarla devlette etkili bir pozisyonda olduklarını göstermek de yer aldı. Jandarma, operasyon sırasında Binici’yi lüks bir restoranda suçüstü yakaladı; dijital deliller ve mağdurlardan elde edilen paralarla ilgili belgeler ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Binici, Garabet S. ve iki kişi daha tutuklandı. Sanıkların sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kamu görevini kötüye kullanma suçlarından yargılanmaları bekleniyor. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu; soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Sabah