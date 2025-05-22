Antalya'da Deniz Turizminin Eksikliği Meclis Gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM KİT Komisyonu’nda yaptığı konuşmada Antalya’nın deniz turizmi potansiyelinin atıl bırakıldığına işaret etti. Kaya, marina kapasitesinin artırılması, balıkçı barınağının modernize edilmesi ve kruvaziyer liman altyapısının güçlendirilmesi çağrısını yaptı.

Gazipaşa ve Demre’de açılması planlanan marina projesinin olumlu olduğun altını çizen Kaya, “Ancak Kemer ve Finike marinalarında planlanan genişletme çalışmaları bir an önce tamamlanmalı, Antalya’nın tüm kıyı hattında deniz turizmine uygun modern altyapılar oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Antalya’nın doğusunda deniz turizmini büyütecek iki kritik yatırımın yıllardır rafta bekletildiğini kaydeden Kaya, “Manavgat Irmağı Ulualan Mevkii ve Aksu Çayı Giriş Ağzı, geçmişte marina yatırımları için planlanan, imar çalışmaları yapılan stratejik bölgelerdir. Ancak bugüne kadar bu projeler hayata geçirilmemiş, alanlar atıl bırakılmıştır. Oysa bu bölgeler sadece konaklama değil, bakım, onarım, lojistik ve istihdam açısından da deniz turizminin yükünü taşıyabilecek niteliktedir. Bu yatırımlar, Antalya’nın doğusunda denizciliğin gelişmesini sağlayacak kaldıraç etkisi yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Antalya’nın kruvaziyer turizminden hak ettiği payı alamadığını vurgulayan Kaya, “Bugün 3–4 bin yolcu kapasiteli ya da belli bir tonajın üzerindeki kruvaziyer gemiler, Antalya Limanı’na yanaşamıyor. Çünkü mevcut limanın derinliği bu ölçekteki gemiler için yeterli değil. Oysa Antalya, Akdeniz’in önemli kruvaziyer rotalarından biri hâline gelebilir” dedi.

Kaya, konuşmasını “Antalya’nın deniz turizminde sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla kullanabilmesi için yeni marina yatırımları yapılmalı, mevcut tesisler genişletilmeli, mevcut yatlar için yeni çekek yerleri oluşturulmalı, balıkçı barınağı modernize edilmeli ve kruvaziyer liman altyapısı mutlaka güçlendirilmelidir. Bu yatırımlar hayata geçirilerek, Antalya’mızın deniz turizminden hak ettiği payı alması sağlanmalıdır” ifadeleriyle tamamladı.