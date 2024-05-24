Milyonda bir ihtimal Cudi'de yaşandı: Anadolu Parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi

Anadolu yaban hayatının iki önemli canlısı Cudi Dağları'nda yüz yüze geldi. Uzun yıllar önce nesli tükendiği düşünülürken son yıllarda yapılan araştırmalarda yaban hayatında çok ender de olsa görülmeye başlanan ve koruma tedbirleri artırılan Anadolu parsı ile yine nesli tükenme tehdidi altındaki sırtlan karşılaştı.

Şırnak’ın Silopi ilçesi tarafına bakan Cudi Dağı’nda termal kameralar tarafından Anadolu parsı ve sırtlanların kavgası kaydedildi.

Cudi Dağı bölgesinde daha önce hiçbir objektife yakalanmayan, nesli tehlike altına olup koruma altına alınan Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi. O anlar, termal kameraya yansıdı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, Anadolu parsının yüksek kayalıklara çıkıp sırtlanlara saldırı hazırlığı içerisine girdiği ve sırtlanların da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

Başka bir görüntüde ise, yine nesli tehlikede olan ve koruma altında olan su samurlarının neşeli görüntüleri görülüyor.

Kaymakam Koç o anları hesabında, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi’ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar" notu ile paylaştı.

Kaynak: İHA