Seçil Erzan davasında yıldırım gibi çarpan tanık ifadeleri

TEM Büyükçekmece kesiminde, bulunduğu cezaevi aracının camına taş isabet etmesi nedeniyle başka bir araca nakledilen Seçil Erzan gecikmeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve duruşma öğle saatlerinde, yaklaşık 2 saat sonra başlayabildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonu daha büyük olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

''Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında çarpıcı tanık ifadeleri ortaya çıktı. Denizbank Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin, "İnci Çeviker Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını söyledi" dedi.

'SIRTIMDAN BIÇAKLANDIM'

Denizbank Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin, Seçil Erzan'ın şikayetçisi İnci Çeviker'in kendisine "Seçil Erzan'ın birinci derece sicil amiriyim. 7 Nisan'da bir telefon aldım. Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını ve kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. Ben de İnci hanımı benim yanıma göndermelerini istedim. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı. Ben de kendisini sakinleştirdikten sonra ne olduğunu anlatmasını söyledim. İnci hanım da Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyledi" dedi.

'BAŞARILI BİR BANKACI OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE GÜVENDİM'

Mahkemede söz alan müştekilerden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Güzel de, "Ben Almanya'ya taşınmadan önce Seçil Erzan beni arayarak bu fondan bahsetti. Bu fona sadece bankada belli düzeydeki mevduata sahip kişilerin girebildiğini söyledi. Eski eşim de bu fonda olduğu ve geçmişe dayalı bir güven ilişkimiz olduğu için kabul ettim. Ve kendisine 125 bin dolar para gönderdim. Parayı Nazlı Can'a verdim çünkü Seçil Erzan, şube müdiresi olduğu için parayı kendisinin teslim alması halinde bir takım hukuki sorunlar oluşabileceğini söyledi. Konuyla ilgili 1 yıl sonra eski eşimle konuşabildik. Seçil'i daha önceden tanıyordum. Doktor olarak annesine birkaç defa baktım. Başarılı bir bankacı olduğu için kendisine güvendim. Nazlı Can'ı önceden tanıyordum. Seçil annesini bana getirdiğinde Nazlı Can da yanlarında olurdu" ifadelerini kullandı.

Tekin, devamında, Volkan Bahçekapılı ile bankada karşılaştığını ve kendisine neden geldiğini sorduğunu, Bahçekapılı'nın ise, 'Merak etmeyin, Seçil ile ilgili şikayete gelmedik, elimizdeki belgeleri teyit etmeye geldik' dediğini söyledi.

Mahkeme, müşteki avukatlarının "bankacılık zimmeti" suçundan görevsizlik talebiyle başka mahkemeye gönderilmesi yönündeki talebini reddetti. Duruşma 29 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.

SEÇİL ERZAN SAVUNMA YAPMADI

Öte yandan mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a dosyaya birleştirilen yeni iddianamelere ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Erzan ise yeni iddianamelerin kendisine tebliğ edilmediğini, bu nedenle inceleyemediği gerekçesiyle daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Kaynak: ANKA