Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz, ilk kez konuştu: Bu olayda en çok mağdur olan benim

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde adı geçen MHP eski Mersin Milletvekili ve MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz, cinayetle ilgili ilk kez konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şikayeti sonrasında Olcay Kılavuz'un da şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Cinayeti işleyen tetikçiyi kaçıran Tolgahan Demirbaş’ın, Kılavuz’a ait evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Kılavuz’un, Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi olduğu belirtilirken Kılavuz cinayetin işlendiği 30 Aralık 2022 tarihinden sonra ilk kez konuştu.

"BU OLAYDA EN ÇOK MAĞDUR OLAN KİŞİ BENİM"

Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Kılavuz, hakkındaki tüm iddiaları reddederek şunları söyledi:

“Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle Ülkü Ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça.”