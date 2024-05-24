Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'metroya su bastı' iddialarını yalanladı: Su döküp çekim yaptılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin, "Görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

"İKİ KOVA SUYU DÖKÜP ÇEKİM YAPARAK HABER SİTELERİNE SERVİS ETTİLER"

ABB, 'Söğütözü Metrosu'nunda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."