Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'metroya su bastı' iddialarını yalanladı: Su döküp çekim yaptılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Metrosu'nun su bastığına yönelik iddiaları yalanlayan açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir" denildi.

Son Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'metroya su bastı' iddialarını yalanladı: Su döküp çekim yaptılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin, "Görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

"İKİ KOVA SUYU DÖKÜP ÇEKİM YAPARAK HABER SİTELERİNE SERVİS ETTİLER"

ABB, 'Söğütözü Metrosu'nunda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro
Son Güncelleme:
Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor
Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje
Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber: itirazı reddedildi Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber: itirazı reddedildi
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi: "Bu fay yıllardır suskun..." Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı
Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu