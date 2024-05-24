Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davada, tutuklu sanıklar Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt tahliye edildi.

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Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 4 sanık tahliye edildi

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması"na yönelik 20 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Heyet, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 6 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 10-11-12 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: AA

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