İBB’den Arızalı Yürüyen Merdiven ve Asansörler İçin İnceleme

İstanbul’da raylı sistemlerde yürüyen merdivenler ve asansörlerde yaşanan arızalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. İBB, arızaların neden kaynaklandığının çözümü için inceleme başlatılmasına karar verdi. Öte yandan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan bilgi ve belge talep ettiğini açıkladı.

‘REVİZYON BİLGİSİNE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR’

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İBB Meclisi kararı uyarınca işletmenin sürekliliğini zorunlu kılan bakım ve onarım işlerinin hangi kalemlerden oluştuğu bilgisi ile işletme süresince tesis, altyapı ve raylı sistem araçları üzerinde ihtiyaç duyulacak revizyon, ikmal ve yenileme yatırımlarının hangi kalemlerden oluştuğu bilgisine, hizmetlerin yürütülmesi esnasında İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan açıklama yazısına ihtiyaç duyulmuştur.

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Teftiş Kurulu Başkanlığı’na cevap olarak iletilen yazıda İBB Meclisi kararı uyarınca İBB Başkanlığı ile Metro İstanbul AŞ arasındaki görev ve yetki dağılımına ilişkin olarak "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" haricinde hukuki dayanaklarıyla birlikte hazırlanan herhangi bir yazının ve yazışmanın bulunmadığı ifade edildi.

‘KISMİ YEDEK PARÇA TEMİNLERİ YAPILMAKTA’

“İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde Metro İstanbul AŞ tarafından içinde bulunduğu mali durum gerekçe gösterilerek talep edilmesi üzerine işletmenin sürekliliği açısından kamu yararı gözetilerek, İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması adına kısmi yedek parça teminleri yapılmaktadır” ifadelerinin kullanıldığı yazıda şöyle devam edildi: Fakat kamu ihale mevzuatındaki Türk lirası kullanım zorunluluğu sebebiyle gelinen süreçte söz konusu yedek parçaların temin maliyetleri çok artmakta, temin süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve işletmenin sürekliliği riske girmekte olduğundan yedek parça teminlerinin yabancı para biriminde ihale düzenleyebilme seçeneği olan Metro İstanbul AŞ'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem