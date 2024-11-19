Konya'da 'Tasarruf Tedbiri' Skandalı! 'Öğretmenlere Çay, Kahve, Su Makinesi Kullanmak Yasaklandı' İddiası
Konya'daki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerin çay ve kahve makineleri ile su makinesini kullanmasının yasaklandığı iddia edildi.
Kamuda tasarruf tedbirleri, 13 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanmış ve beraberinde tartışmaları getirmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tasarruf Tedbirleri kapsamında skandal bir iddiayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Konya'daki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nde Tasarruf Tedbirleri kapsamında, öğretmenler odasında çay ve kahve makineleri ile su makinesini kullanmanın yasaklandığı iddia edildi.
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