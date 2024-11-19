Sakarya’da Çocuk Parkında Dehşet: Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Olay, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’ndeki 4035. Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, parktan gelen silah sesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA İNCELEME ALTINDA

Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden kişinin Kadir Mutlu olduğu anlaşıldı. Olay yerinde bulunan tabanca, detaylı inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi. Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

HAMİLE EŞİNİ GERİDE BIRAKTI

Kadir Mutlu’nun evli olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA