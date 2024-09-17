Okullarda 'Temizlik Tasarrufu': Personel Parası Veliden İstendi

Eğitime aktarılmayan bütçe ile ‘Tasarruf Tedbirlerinin’ okullara vurması, velilerin ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Okullarda temizlik hizmetinin yerine getirilmesi için veli ve öğretmenlerden para isteniyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle bir rapor hazırlayan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, kent genelinde eğitime engel olabilecek sorunları içeren bir rapor hazırladı. Raporda, okulda tatil boyunca ertelenen tadilatların okulların açılmasıyla yapılmaya başlandığı belirtilirken, merkezdeki okullar dahil birçok okulda dezenfektan yetersizliği ve hijyen sorunu bulunduğu vurgulandı. Tasarruf tedbirleri nedeniyle İŞKUR alımlarının askıya alındığı ve haftada üç gün çalışacak geçici personelin günlük 556 TL karşılığında istihdam edilmeye çalışıldığı raporda ifade edildi.

Bu uygulamanın, çalışanları ayda yaklaşık 7 bin TL maaşla zorlayarak emek sömürüsüne yol açabileceği ve okullarda sadece üç gün temizlik personelinin bulunmasının ciddi hijyen sorunlarına sebep olabileceği vurgulandı. Ayrıca temizlik hizmetlerinin aksadığı, bu eksikliğin dışarıdan personel teminiyle giderilmeye çalışıldığı, ancak bu personelin ücretlerinin veli ve öğretmenlerden talep edildiği de raporda yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem