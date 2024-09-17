Dakikalarca Duvara Tekme Attı, Kimse Anlamadı

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahsın yaptıklarına kimse anlam veremedi. Şahıs, dakikalarca duvara tekme attı.

Dakikalarca Duvara Tekme Attı, Kimse Anlamadı

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, duvara tekmeler attı. Kimsenin şahsın ne yaptığına anlam veremediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, iş yerinin duvarına tekmeler sallamaya başladı. Çıkan sesleri duyan mahalle sakinleri, karşılarında duvar tekmeleyen şahsı gördü. Kimsenin 'Neden' yaptığına anlam veremediği anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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