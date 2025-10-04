İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 33 Binden Fazla Sentetik Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin gizli bölmelerine saklanmış 33 binden fazla sentetik hap ile bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak biri yabancı uyruklu çocuk olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki O.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucuyu aracıyla taşıdığı bilgisine ulaşan polis, belirlenen aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi.
33 BİN 354 SENTETİK HAP VE ESRAR BULUNDU
Yapılan incelemede, aracın çeşitli gizli bölmelerine yerleştirilmiş 33 bin 354 adet sentetik ecza hapı ve satışa hazır halde toplam 160,7 gram esrar ele geçirildi.
16 YAŞINDAKİ YABANCI UYRUKLU ÇOCUK DA GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 16 yaşındaki T.Y. isimli çocuk da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
