Yürüyen merdiven sabotajından sonra yeni skandal: AKP'nin özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği ortaya çıktı

İBB, AKP'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği kurgu görüntülerini paylaştı.

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Siyasi partiler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı İstanbul'a kitlendi.

İBB Başkan adayı olarak Murat Kurum'u açıklayan AKP, İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi için çalışıyor.

Geçmişte metro merdivenlerine yapılan sabotajlar gündeme gelirken, AKP'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP'nin set kurup çekim yaptığı kurgunun görüntülerini yayınladı.

Olaya tepkiler büyüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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