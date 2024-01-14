Yanında AKP'li isimler de var: Bakan Uraloğlu, İsmailağa cemaatine bağlı vakfı ziyaret etmiş

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Ay’ın tarikat ve cemaatlere yönelik "2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" sözleri tartışmaya yol açmıştı.

Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Bakanın ziyaretinde AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın da yanında olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Bakan Uraloğlu ziyareti sırasında hatıra defteri doldurdu.

Uraloğlu şunları yazdı:

“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”

KANUNA UYULMUYOR

Tekke ve Zaviyelerle ilgili 30 Kasım 1925’teki 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Yasa”nın çıkmasına rağmen, vakıflar üzerinden tarikat ve cemaatler varlıklarını sürdürüyor.

KADINLARA YÖNELİK TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Bakanın ziyarette bulunduğu İlkseç Vakfı başkanı Ali Ulvi Uzunlar, daha önce kadınlarla ilgili yaptığı bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Saliha kadın, erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2 bin kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir.”

Uzunlar ayrıca namuslu kadının çarşaf giyen kadın olduğunu da belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem