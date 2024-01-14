Ulaşıma kar yağışı engeli: 140 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erciş'te 140 yerleşim yerine giden yollarda ulaşım sağlanamıyor.

Ulaşıma kar yağışı engeli: 140 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erciş’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi geçti.

Araçların kara gömüldüğü şehirde, ağaçların dallarında oluşan kar birikintileri ise görsel şölen oluşturdu.

140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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