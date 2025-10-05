Burak Yapı Sitesi Davasında Yeni Gelişme: Kamu Görevlileri İlk Kez Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremlerinde Adıyaman Merkez’de bulunan Burak Yapı Sitesi’nde A Blok tamamen çökerken, B Blok ağır hasar gördü. A Blok’ta 11, B Blok’ta ise 1 kişi yaşamını yitirirken, her iki blokta toplamda 5 kişi yaralandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Burak Yapı Sitesi’nin inşasında ve denetiminde yer alan çeşitli isimler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Sanıklar arasında müteahhitler Kazım Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim firmasında görevli Serdar Selçuk Aygül, Yusuf Kızılet, Mehmet Öztürk ile kontrol elemanları Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç yer alıyor.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SUÇLAMA

Binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi’nde görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında da aynı suçlamayla dava açıldı. Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin, eski müdür Ferhat Bülent Özer, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, tekniker Ferhat Kıran ve belediye çalışanı Bilal Elçi’nin yargılandığı bu dava, ana dosya ile birleştirildi.

KAMU GÖREVLİLERİ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2025'te gerçekleştirilen sekizinci duruşmada, kamu görevlisi sanıklar ilk kez mahkeme huzuruna çıktı. Tutuksuz yargılanan bu sanıklar ile taraf avukatları duruşmaya katılırken, ana dosyadaki 9 sanık mahkemede hazır bulunmadı.

SANIKLARDAN SUÇLAMALARA RET

Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin savunmasında, “Yapıyla ilgili tarafımıza herhangi bir bildirim gelmediği için biz işlemleri yaptık. Benim bir kusurum bulunmamaktadır” dedi.

Eski müdür Ferhat Bülent Özer ise daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Ben yeniden bilirkişi raporu alınmasını istiyorum. Dosya kapsamında benim bir denetim görevim bulunmamaktadır. İşimin gereklerini yerine getirdim” ifadelerini kullandı.

Jeoloji mühendisi Fahri Yılancı da, “ Biz sadece sunulan evrakları incelerdik; evrakların eksiksiz olması halinde yapı kullanım belgesi hazırlardık. Teknik raporları sorumlular bize bildirirdi, bizim teknik bir görevimiz ya da denetim yetkimiz yoktur. Sadece gelen evraklara bakarak yapı ruhsat belgesi düzenleriz. Kusurum bulunmamaktadır, beraatime karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

Sanık Bilal Elçi ise görev tanımını hatırlatarak, “Benim görev alanım kullanıma ilişkindir. Korkuluklarına, boyasına bakarım; kaba inşaatla ilgili bir görevim yoktur” dedi. Sanık Ferhat Kıran da benzer ifadelerle suçlamaları reddetti.

‘HİÇBİRİ SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR’

Cumhuriyet savcısı, dosyada eksik görülen noktaların tamamlanmasını talep ederken, müşteki avukatlarından Erhan Ülgül dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ülgül, “Dosya kapsamındaki tüm sanıklar iddianamede belirtilen kusurları birbirine atfetmekte, hiçbiri sorumluluğunu üstlenmemektedir. Gerek belediye yetkilileri gerek yapı denetim firması yetkilileri gerekse müteahhit kendini kusursuz görmektedir. Dosya kapsamında kimin kusurlu olduğunun açıkça ortaya çıkarılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Ana dosyadaki sanıkların avukatları ise, sadece kamu görevlileri için değil, tüm sanıklar açısından dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

DURUŞMA 25 ARALIK DA GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti, kamu görevlisi 5 sanığın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi. Adıyaman Belediyesi’ne müzekkere yazılarak yapı ruhsatı başvurusu ve başvuru tarihi bilgileri talep edildi.

Mahkeme ayrıca, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile mahkeme tarafından alınan iki ayrı bilirkişi raporunda kusur tespitleri arasında çelişkiler olduğunu belirtti. Bu nedenle, binanın yıkılma nedeninin netleştirilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 25 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Kaynak: ANKA