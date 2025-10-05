Ezine’de Fuhuş Baskını! Pansiyon Sahibinin Kimliği Şok Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin yerel sitesi Kanal 17 Haber'in aktardığına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptığını tespit ettikleri bir kadını takibe aldı. Kadının Ezine’de İlçe Özel İdare Müdürü Sadettin A.’ya ait pansiyona girdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

İddiaya göre ekiplerin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, Sadettin A.’nın kadını pansiyonda karşıladığı tespit edildi. Bunun üzerine Sadettin A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, Sadettin A.’nın görevinden uzaklaştırılacağı öğrenildi.