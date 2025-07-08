Hatay’da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Hatay’da düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanan E.B., A.T. ve F.T. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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