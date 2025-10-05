Tekirdağ’da Cenaze Evinde Dehşet! Bir Yas, Üç Ölü… Ortalık Savaş Alanına Döndü

Tekirdağ’da cenaze nedeniyle bir araya gelen iki husumetli aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde A.B., vefat eden kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan Çorlu’ya geldi. A.B.'nin ilçede olduğunu öğrenen, aralarında geçmişten gelen husumet bulunan Aykut Ertaşır ve yeğeni Olcay Ertaşır, cenaze evine gitti.

Cenaze evindeki kavga silahlı tartışmaya dönüştü

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Evde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T. vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Aykut Ertaşır ile yeğeni Olcay Ertaşır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan A.B. ve O.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavganın çıkış nedeni ve olayda kullanılan silahlarla ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

