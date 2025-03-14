Sokak Ortasında Kadına Yumruklu Saldırı

Kadına yönelik şiddet bu kez Avcılar'da kendini gösterdi. Caddede erkek ardaşıyla birlikte yürüyen kadın yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırının ardından sendeleyerek bir süre yürümeye devam eden kadın kaldırıma oturdu. Bu esnada erkek arkadaşı tekrar kadına yumrukla saldırdı.

Kadının çığlıklarına etraftaki vatandaş koştu. Saldırgan erkek panikle olay yerinden kaçarken vatandaşlar kadını evine kadar bıraktı.

Dehşet anları anbean güvenlik kameralara yansıdı

Kaynak: DHA