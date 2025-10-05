Bilecik'te Otomobil Dere Kenarına Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı
Bilecik’te seyir halindeyken ön tekeri kopan bir otomobil, kontrolden çıkarak Karasu Deresi'nin kenarına düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Necdet K. yönetimindeki 43 AAH 408 plakalı araç, Bilecik-Bozüyük kara yolunda ilerlediği sırada Küplü köyü civarında sağ ön tekerinin kopmasıyla birlikte yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.
Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Necdet K. ve yanında bulunan 12 yaşındaki Muhammet Kerim K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü Necdet K’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Son Güncelleme: