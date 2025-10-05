Bilecik'te Otomobil Dere Kenarına Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik’te seyir halindeyken ön tekeri kopan bir otomobil, kontrolden çıkarak Karasu Deresi'nin kenarına düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Otomobil Dere Kenarına Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Necdet K. yönetimindeki 43 AAH 408 plakalı araç, Bilecik-Bozüyük kara yolunda ilerlediği sırada Küplü köyü civarında sağ ön tekerinin kopmasıyla birlikte yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.

Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Necdet K. ve yanında bulunan 12 yaşındaki Muhammet Kerim K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü Necdet K’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Etiketler
Bilecik Trafik kazası
Son Güncelleme:
Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak Konutta 'Yüzyılın Hamlesi' Geliyor!
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
Evde Rahatsızlanan Çocuk Hastanede Herkesi Şoke Etti! Hepsi Boğazından Çıktı Evde Rahatsızlanan Çocuk Hastanede Herkesi Şoke Etti!
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'