Evde Rahatsızlanan Çocuk Hastanede Herkesi Şoke Etti! Hepsi Boğazından Çıktı

Erzurum'da ailesinin rahatsızlandığı için hastaneye götürdüğü 3 yaşındaki çocuk herkesi şoke etti. Küçük çocuğun boğazından tam 19 adet mıknatıs çıkarıldı.

Erzurum’da iddiaya göre, 3 yaşındaki çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu. Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye gitti. Daha sonra çocuk Elazığ’a sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.

Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

