Öksürük Şurubu Faciası! 11 Çocuğun Ölümünde Doktor Gözaltında

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada, ölümlerin toksik öksürük şurubundan kaynaklandığı tespit edildi.

TEHLİKELİ KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

India Today’in haberine göre, ölen çocukların kullandığı öksürük şurubunda yüksek miktarda dietilen glikol bulundu. Bu kimyasal madde, yüksek dozda alındığında böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabiliyor. Yapılan incelemelerde, şuruptaki dietilen glikol oranının yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi.

REÇETE EDEN DOKTOR GÖZALTINDA

Polis yetkilileri, öksürük şurubunu ölen çocukların çoğuna reçete ettiği belirlenen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Doktor Soni, ihmalkar davranmakla suçlanırken, görevinden de derhal uzaklaştırıldı.

İLAÇ ŞİRKETİNE SUÇ DUYURUSU

Soruşturma yalnızca doktorla sınırlı kalmadı. Polis, şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals adlı firma hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, hem doktor hem de firma hakkında detaylı bir adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

ŞURUP VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Eyalet hükümeti, yaşanan ölümlerin ardından harekete geçti. Olayda adı geçen öksürük şurubunun yanı sıra, aynı firma tarafından üretilen diğer ilaçların da satışının durdurulduğu duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKA YAŞANMIŞTI

Hindistan, 2023 yılında da benzer bir krizi yaşamıştı. Çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği olayın ardından, içinde klorfeniramin maleat ve fenilefrin bulunan öksürük şurubu ve tabletlerin 4 yaş altındaki çocuklara verilmesi yasaklanmıştı..

Kaynak: AA