Öksürük Şurubu Faciası! 11 Çocuğun Ölümünde Doktor Gözaltında

Hindistan’da 11 çocuğun öksürük şurubu kullanımı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, ilacı yazan doktor gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Öksürük Şurubu Faciası! 11 Çocuğun Ölümünde Doktor Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 11 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada, ölümlerin toksik öksürük şurubundan kaynaklandığı tespit edildi.

TEHLİKELİ KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

India Today’in haberine göre, ölen çocukların kullandığı öksürük şurubunda yüksek miktarda dietilen glikol bulundu. Bu kimyasal madde, yüksek dozda alındığında böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabiliyor. Yapılan incelemelerde, şuruptaki dietilen glikol oranının yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi.

REÇETE EDEN DOKTOR GÖZALTINDA

Polis yetkilileri, öksürük şurubunu ölen çocukların çoğuna reçete ettiği belirlenen Praveen Soni isimli doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Doktor Soni, ihmalkar davranmakla suçlanırken, görevinden de derhal uzaklaştırıldı.

İLAÇ ŞİRKETİNE SUÇ DUYURUSU

Soruşturma yalnızca doktorla sınırlı kalmadı. Polis, şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals adlı firma hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, hem doktor hem de firma hakkında detaylı bir adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

ŞURUP VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Eyalet hükümeti, yaşanan ölümlerin ardından harekete geçti. Olayda adı geçen öksürük şurubunun yanı sıra, aynı firma tarafından üretilen diğer ilaçların da satışının durdurulduğu duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKA YAŞANMIŞTI

Hindistan, 2023 yılında da benzer bir krizi yaşamıştı. Çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği olayın ardından, içinde klorfeniramin maleat ve fenilefrin bulunan öksürük şurubu ve tabletlerin 4 yaş altındaki çocuklara verilmesi yasaklanmıştı..

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 67 Bin 139 OlduGazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 67 Bin 139 OlduDünya
Kazanma Hayaliyle Kaybolan Bir Nesil! Türkiye Kumarla Savaşıyor, 10 Yaşına Kadar İndiKazanma Hayaliyle Kaybolan Bir Nesil! Türkiye Kumarla Savaşıyor, 10 Yaşına Kadar İndiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan
Son Güncelleme:
'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! İşte İstediği Rakam
Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 67 Bin 139 Oldu Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 67 Bin 139 Oldu
Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım Atamayacak Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı
Trump Ateşkes Dedi, İsrail Bombardımanı Sürdürdü Trump 'Ateşkes' Dedi, İsrail Bombardımanı Sürdürdü
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp