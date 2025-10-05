Gazze'de 'Ateşkes' Karmaşası: Trump 'Bitecek' Dedi, İsrail Bombardımanı Sürdürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze’de devam eden İsrail’in saldırılarını sona erdirmeye yönelik ateşkes planını açıklamıştı. Trump dün yaptığı yeni açıklamada ise İsrail’in çatışmadaki birinci çekilme hattından geri çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu.

MISIR’A HEYETLER GÖNDERİLDİ

Trump’ın iki danışmanı, barış görüşmelerine aracılık etmek amacıyla Mısır’a gitmişti. İsrailli ve Filistinli heyetlerin ise müzakereler için Mısır’da bir araya gelmesi bekleniyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin, Trump’ın ve Türkiye’nin de desteklediği barış planı kapsamında rehine takasına ilişkin detayların ele alınması amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlık, sürecin Mısır’ın Gazze’deki çatışmayı sona erdirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

İSRAİL’DEN 'GAZZE’DE ATEŞKES YOK' AÇIKLAMASI

Ateşkes görüşmelerine yönelik umutlar artarken İsrail Hükümet Sözcüsü’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü, " İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu” ifadelerini kullandı.

TRUMP: NETANYAHU BOMBARDIMANI BİTİRMEYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hamas’ın barış sürecinde ne kadar ciddi olduğunu yakında anlayacaklarını belirtti. Trump, "İsrail, bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" dedi.

Öte yandan Trump, İsrail’den yapılan ‘Ateşkes yok’ çıkışından farklı olarak ise, “Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umarım rehineler bir an önce serbest bırakılacak. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas prensipte savaşın bittiği gün atılacak olan adımları onayladı. Ciddi olup olmadıklarını lojistik konulara ilişkin konuşmaların gidişatına göre anlayacağız " ifadelerini kullandı. Rubio, aynı zamanda rehine takasının hızla gerçekleşmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

MÜZAKERELERDE KRİTİK İSİM: HALİL EL-HAYYA

Mısır güvenlik kaynakları, İsrailli ve Filistinli heyetlerin Kahire’ye gelmeye başladığını duyururken, Suudi Arabistan kaynakları ise müzakerelere Hamas’ın Gazze lideri Halil El-Hayya’nın katılacağını iddia etti. El-Hayya’nın, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da suikast girişimine maruz kaldığı bildiriliyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da bu müzakerelere katılmak üzere Mısır’a gidiyor.

