Hamas Lideri Kameralar Karşısına Geçti: Suikast Girişiminden Haftalar Sonra İlk Mesaj

Katar'ın başkenti Doha’da, İsrail’in gerçekleştirdiği suikast girişiminden sağ kurtulan Hamas’ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya, haftalar süren sessizliğin ardından ilk kez konuştu. El-Hayya, yayınladığı video mesajında çağrısı yaptı hem de yaşanan acıya rağmen direnişin süreceğini belirtti.

El-Hayya, videoda "Şehitlerimizin kanı zaferimizin yolu olacaktır" ifadelerini kullanırken, kişisel kayıplarına da değindi. El-Hayya “Bugün acının gölgesinde yaşıyoruz fakat gururumuz ve onurumuz var. Ben oğullarım Hammam, Cihad, Abdullah ve Mümin'i Gazze Şeridi'ndeki diğer çocuklardan ayırmıyorum. Çünkü hepsi benim çocuklarım çünkü hepsi İsrail'in işgalinin suçlarına kurban düştüler” ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRISINA YANIT YOK, AMA MESAJ NET

Video kaydında İsrail’in Doha’daki saldırısı veya saldırı sonrası gelişmelere dair doğrudan bir açıklama yapılmadı. Ancak el-Hayya’nın kameralar karşısına çıkması, analistler tarafından İsrail’in suikast girişiminde amacına ulaşamadığı ve Hamas’ın siyasi olarak hâlâ aktif ve dirençli olduğu mesajı olarak yorumlandı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRERKEN KAMERALAR KARŞISINDA

Halil el-Hayya’nın mesajı, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde geldi. El-Hayya'nın daha önce Kahire’deki müzakere heyetinde yer aldığı biliniyor.

