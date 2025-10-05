Jenna Ortega'dan Gazze'ye Duygulandıran Destek: 'Benim Kahramanım Filistin Halkı'

“Wednesday” dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, röportajda kendisine sorulan soru sonrası Filistin halkını “kahramanı” olarak gördüğünü açıkladı.

Jenna Ortega'dan Gazze'ye Duygulandıran Destek: 'Benim Kahramanım Filistin Halkı'
Netflix'in fenomen projesi "Wednesday" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Fransa merkezli Gala dergisinin YouTube'da yayınladığı röportajında "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusuna olan yanıtıyla sosyal medyada takdir topladı.

Ortega, önce annesini, daha sonra Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü belirterek "Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan" diye konuştu.

Jenny Ortega

Ortega, Filistin halkının seslerini artırmak ve duyurmak istediğini de vurgulayarak sosyal medyadaki pek çok kişiden alkış topladı. Pek çok kullanıcı, Filistin halkına açıkça destek olmasının Ortega için onur verici bir şey olduğunu belirtti.

KADRODAN AYRILMIŞTI

ABD'de, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" film kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da bu filminin kadrosundan ayrılmıştı. Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı söylense de, geçmişte de Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddiası çok konuşulmuştu.

