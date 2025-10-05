Adıyaman’da Kamyon Devrildi! 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa...

Son Güncelleme:
Adıyaman’da Kamyon Devrildi! 1 Kişi Yaralandı
Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu’nun 30. kilometresinde meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

