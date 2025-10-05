İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın! Küle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde su deposu inşaatında çalışan işlerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında işçilerin çalışma alanında olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Korkutan alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü ancak konteynerler küle döndü. Soğutma çalışması devam ederken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA