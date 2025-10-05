İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın! Küle Döndü

Bilecik'te işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 40 işçinin yangın sırasında konteynerlerde olmaması faciayı engelledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde su deposu inşaatında çalışan işlerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında işçilerin çalışma alanında olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Korkutan alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü ancak konteynerler küle döndü. Soğutma çalışması devam ederken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te Fabrika YangınıKilis'te Fabrika YangınıGüncel

Kütahya'da İşçi Servisi 7 Araca Çarptı! Yaralılar VarKütahya'da İşçi Servisi 7 Araca Çarptı! Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik Yangın
Son Güncelleme:
Konya’da Feci Kaza! 1 Yaralı Konya’da Feci Kaza! 1 Yaralı
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
Zonguldak’ta Tarım Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı Zonguldak’ta Tarım Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi! Kimlikleri Hemen Tespit Edildi Altın Kesesini Çalanlar Bu Sistemle Yakayı Ele Verdi
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı
Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan Anlattı Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı?