Kilis'te Fabrika Yangını

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kilis'te Fabrika Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kilis'te Fabrika Yangını - Resim : 1

Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 YaralıSivas'ta Zincirleme Kaza! 1 Ölü, 2'si Çocuk 4 YaralıGüncel
Derebucak’ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Kişi YaralandıDerebucak’ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Kişi YaralandıGüncel
Gaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan YangınGaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan YangınGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kilis Yangın
Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor! Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor!
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Hatay’da İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu Hatay’da İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı