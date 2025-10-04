Kilis'te Fabrika Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA