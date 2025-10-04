Gaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde (KÜSGET) bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Vida ve cıvata satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.

Alevleri fark eden çalışanlar son anda dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 25 araç ve 100 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA