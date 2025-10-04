İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2 Ekim günü saat 09.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Resim : 1

Aynı gün saat 20.50’de ise Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönündeki ihbar üzerine TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Yapılan takip sonucu durdurulan fiber karinalı lastik botta 4’ü çocuk olmak üzere 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Seyir Halindeki Otomobil Alev aldıSeyir Halindeki Otomobil Alev aldıGüncel

Kaynak: İHA

Doktor, Para Karşılığı Rapor Hazırladı: Her Şey Anbean Kamerada Para Karşılığı Rapor Hazırladı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Seyir Halindeki Otomobil Alev aldı Seyir Halindeki Otomobil Alev aldı
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi 65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi