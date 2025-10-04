Denizli’de Feci Kaza! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Denizli’de Feci Kaza! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Acıpayam–Çameli Karayolu Aliveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 BYD 512 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akman’ın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Diğer otomobil ise kaza sonrası hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fuat Akman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

EMEKLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Hayatını kaybeden sürücü Fuat Akman’ın emekli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Bölge sakinleri, kazanın meydana geldiği noktada sık sık benzer olaylar yaşandığını belirterek, yolda acilen güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

Fuat Akman’ın cenazesinin, bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi’nde öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Doktor, Para Karşılığı Rapor Hazırladı: Her Şey Anbean Kamerada Para Karşılığı Rapor Hazırladı
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı İzmir'de 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi 65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi