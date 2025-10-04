Denizli’de Feci Kaza! İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Acıpayam–Çameli Karayolu Aliveren mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 BYD 512 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Akman’ın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Diğer otomobil ise kaza sonrası hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fuat Akman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

EMEKLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Hayatını kaybeden sürücü Fuat Akman’ın emekli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Bölge sakinleri, kazanın meydana geldiği noktada sık sık benzer olaylar yaşandığını belirterek, yolda acilen güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

Fuat Akman’ın cenazesinin, bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi’nde öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

