Hatay’da İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu

Olay, Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA