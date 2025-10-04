Zonguldak’ta Tarım Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi yakınlarında, "pat pat" olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli’ye bağlı Kaymaklar Köyü Hacıllı Mahallesi ile Alaplı’nın Demirciler Köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 AFT 281 plakalı motosikleti kullanan B.U., seyir halindeyken karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki tarım aracıyla çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü B.U. ile arkasındaki yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

