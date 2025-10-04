Kütahya'da İşçi Servisi 7 Araca Çarptı! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 15.30 civarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Gar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 43 S 0136 plakalı işçi servisi, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı. Kazada toplamda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 TIR hasar gördü.

Çarpmanın etkisiyle bir otomobilde bulunan iki çocuk ve sürücü yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra, onları Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Servis aracının sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA