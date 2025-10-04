Kütahya'da İşçi Servisi 7 Araca Çarptı! Yaralılar Var

Kütahya’da işçi servisi ile 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 15.30 civarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Gar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 43 S 0136 plakalı işçi servisi, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı. Kazada toplamda 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 TIR hasar gördü.

Çarpmanın etkisiyle bir otomobilde bulunan iki çocuk ve sürücü yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra, onları Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kütahya'da İşçi Servisi 7 Araca Çarptı! Yaralılar Var - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Servis aracının sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kütahya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Mersin'de Polis Memuruna Otomobil Çarptı Mersin'de Polis Memuruna Otomobil Çarptı
Sahte İçki Faciası! Yazar Hanzade Urul Hayatını Kaybetti Sahte İçki Faciası! Yazar Hanzade Urul Hayatını Kaybetti
Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
Alanya'da Hortum Paniği Alanya'da Hortum Paniği
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı