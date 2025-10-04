Mersin'de Polis Memuruna Otomobil Çarptı

Mersin'de bir polis memuruna otomobil çarptı. Polis memuru, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin’de bir polis memuruna otomobil çarptı. Polis memuru, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İddiaya göre, E.Y. sevk ve idaresindeki 33 BBB 208 plakalı otomobil, yoldan geçen polis memuru Tayfun Kılınç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılınç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralanan polis memuru Kılınç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

