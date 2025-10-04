Alanya'da Hortum Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum çıktı. Tatilciler, denize girerken, hortumu da merakla izledi.

Alanya'da rüzgarlı hava etkili olurken, İncekum Plajı'nda denize dikey şekilde uzanan bir hortum çıktı. Plajda denize giren tatilcilerin merakla izlediği hortum bir süre sonra gözlerden kayboldu. Sahildekiler hortum anında ve sonrasında da denize girmeyi sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi