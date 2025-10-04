Alanya'da Hortum Paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde hortum paniği yaşandı. Hortum kısa süre sonra, gözden kayboldu.

Son Güncelleme:
Alanya'da Hortum Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde hortum çıktı. Tatilciler, denize girerken, hortumu da merakla izledi.

Alanya'da rüzgarlı hava etkili olurken, İncekum Plajı'nda denize dikey şekilde uzanan bir hortum çıktı. Plajda denize giren tatilcilerin merakla izlediği hortum bir süre sonra gözlerden kayboldu. Sahildekiler hortum anında ve sonrasında da denize girmeyi sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hortum
Son Güncelleme:
Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor! Bebeklere İsim Bularak Paraya Para Demiyor!
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı
Kilis'te Fabrika Yangını Kilis'te Fabrika Yangını
Hatay’da İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu Hatay’da İş Yerinde Çıkan Yangın Korkuttu
Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı