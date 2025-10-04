Bolu’da Kaçak Altın tozu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı
Bolu’da bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramalarda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
