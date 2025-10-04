Sahte İçki Faciası! Yazar Hanzade Urul Hayatını Kaybetti

Muğla'da sahte içkiden zehirlenmesi sonucu 9 aydır tedavi gören yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara’da yakalanan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Sahte İçki Faciası! Yazar Hanzade Urul Hayatını Kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak’ta metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul (45), 9 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay günü eşi Emre Urul (49) ile birlikte fenalaşan Urul, önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Durumu ağır seyreden Hanzade Özerten Urul, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye nakledilmişti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, çiftin metil alkolü Ankara’dan temin ettiği belirlenmişti. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etmişti. 26 Ocak’ta düzenlenen operasyonla Ankara’da yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

Sahte içki
