Sakarya’da Silah ve Sahte Alkol Operasyonu

Sakarya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve sahte alkol kaçakçılığına yönelik özel harekat polisinin desteğiyle kapsamlı bir baskın düzenledi. Operasyonda, suç şebekesinin kullandığı malzemeler ortaya çıkarıldı ve 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu, operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 27 adet fişek, 214 adet sahte bandrollü alkollü içki, 72 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 304 adet değişik çapta mermi, 48 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 13 santimetre sap uzunluğuna sahip bir kesici alet ele geçirildi. Bu bulgular, şebekenin hem silah hem de sahte alkol ticaretinde organize bir şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve O.K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece sorgulanan şüpheliler, kaçakçılık ve organize suç suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA