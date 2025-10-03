Sakarya’da Silah ve Sahte Alkol Operasyonu

Sakarya’da düzenlenen özel harekat destekli operasyonda, silah ve sahte alkol kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, yüzlerce mermi, sahte bandrollü alkollü içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Şüpheliler A.E. ve O.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da Silah ve Sahte Alkol Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve sahte alkol kaçakçılığına yönelik özel harekat polisinin desteğiyle kapsamlı bir baskın düzenledi. Operasyonda, suç şebekesinin kullandığı malzemeler ortaya çıkarıldı ve 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu, operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 27 adet fişek, 214 adet sahte bandrollü alkollü içki, 72 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 304 adet değişik çapta mermi, 48 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 13 santimetre sap uzunluğuna sahip bir kesici alet ele geçirildi. Bu bulgular, şebekenin hem silah hem de sahte alkol ticaretinde organize bir şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve O.K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece sorgulanan şüpheliler, kaçakçılık ve organize suç suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Eylül Ayı Narkotik Operasyonları: 183 Şüpheli TutuklandıGaziantep'te Eylül Ayı Narkotik Operasyonları: 183 Şüpheli TutuklandıYurttan Haberler

Şanlıurfa'da Narkotik Operasyon: 17 Adrese Eş Zamanlı Baskınla 8 Kaçak YakalandıŞanlıurfa'da Narkotik Operasyon: 17 Adrese Eş Zamanlı Baskınla 8 Kaçak YakalandıYurttan Haberler

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Kişi GözaltındaKırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya Alkol
‘Nice’ Zaferlere Fenerbahçe! Yeni Vizyon Kerem Potter Yeni Vizyon Kerem Potter
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı Yapacağını Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü
Gaziantep'te Eylül Ayı Narkotik Operasyonları: 183 Şüpheli Tutuklandı Gaziantep'te Eylül Ayı Narkotik Operasyonları: 183 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da Narkotik Operasyon: 17 Adrese Eş Zamanlı Baskınla 8 Kaçak Yakalandı Şanlıurfa'da Narkotik Operasyon: 17 Adrese Eş Zamanlı Baskınla 8 Kaçak Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi