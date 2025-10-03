Şanlıurfa'da Narkotik Operasyon: 17 Adrese Eş Zamanlı Baskınla 8 Kaçak Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni bir darbe indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda belirlenen 17 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, çeşitli uyuşturucu suçlarından aranan ve toplamda 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan isimler de dikkat çekiyor.

Yapılan aramalarda ve sorgulamalarda ortaya çıkan detaylara göre, yakalanan şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası kesinleşmişti. Bir diğeri ise 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a aykırılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasını çekmekten kaçıyordu. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan iki kişi de ele geçirildi. Kalan dört şüpheli ise aynı suçtan ifadeye sevk edilmek üzere aranıyordu.

Kaynak: İHA