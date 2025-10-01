Açık Denizde Operasyon: Trabzon’da Bulunan Gizemli Deniz Aracı İmha Edildi

Trabzon açıklarında balıkçıların bulduğu menşei belirsiz insansız deniz aracı, uzman ekiplerin müdahalesiyle açık denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında hamsi avına çıkan balıkçılar, önceki gece sıradışı bir cisimle karşılaştı. Balıkçıların vinç yardımıyla Yoroz Limanı’na çektikleri cisim, yapılan ilk incelemelerin ardından menşei belirsiz insansız deniz aracı olarak tanımlandı. Olayın hemen ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

UZMAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ile uzman ekipler, deniz aracının kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için çalışmalara başladı. Olası bir tehlikeye karşı bölgede sinyal kesici cihazlar da hazır bulunduruldu.

Yetkililer, deniz aracının teknik yapısı ve içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vermezken, cisme temkinli bir şekilde yaklaşıldı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, insansız deniz aracının limanda bekletilmesinin riskli olabileceği değerlendirildi. Ekipler, sinyal kesici kullanarak aracı yeniden denize indirip, Sahil Güvenlik ve SAT timlerinin desteğiyle açık denize çekti. Burada gerçekleştirilen operasyonla, deniz aracı kontrollü bir şekilde imha edildi.

MENŞEİ BELİRSİZ

Deniz aracının hangi ülkeye ait olduğu ya da amacı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından istihbarat birimlerinin de sürece dahil olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, insansız deniz aracına dair teknik ve operasyonel verilerin toplandığını, elde edilen bilgilerin detaylı analiz edileceğini belirtti. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep EdildiTrabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep EdildiGüncel

Kaynak: DHA

