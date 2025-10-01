Sındırgı ve Simav Depremleri Sonrası Ortaya Çıktı! Ölü Faylar Nerede Dirildi? 7’nin Üzerinde Depreme Gebe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile 28 Eylül’de Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan 5.4’lük depremin ardından bölgede saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Simav'da 4.5, Sındırgı'da 6.2'lik deprem meydana gelmişti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, her iki depremin de Simav Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu hattın oldukça uzun ve karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREMLER ÜRETEBİLİR”

Sözbilir “Simav zonu yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğusunda 1970 yılında 7.2 büyüklüğündeki Gediz Depremi yaşanmıştı. Bu tarihsel deprem de gösteriyor ki, bu fay zonu 7’nin üzerinde depremler üretebilir” dedi.

12 BİN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Sındırgı depreminin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü aktaran Sözbilir, bugüne kadar 12 bine yakın artçı deprem kaydedildiğini bildirdi.

Simav’da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin de “ana şok” niteliğinde olduğunu belirten Sözbilir, bu bölgedeki artçı sayısının ise 500’ü geçtiğini söyledi.

“STRES BİRİKİMİ DEVAM EDİYOR”

Sözbilir “Simav, Sındırgı ve geçmişteki Gediz depremleri; aynı fay zonu üzerinde birbirine belli uzaklıklarda meydana geldi. Bu zincir, fay hattındaki stres birikiminin devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜ FAYLAR” AKTİF HALE GELDİ

Depremler sonrası korkutan bir gelişmeye de işaret eden Sözbilir, fay hattı üzerindeki bazı “ölü fayların” yeniden aktifleştiğini belirtti. Sözbilir “Simav Fay Zonu üzerinde birçok küçük fay var. Bunların çoğu jeolojik olarak ölü kabul ediliyordu. Ancak son depremlerle birlikte bu faylar yeniden hareketlendi ve deprem üretmeye başladı” dedi.

2011 yılında Simav’ın Naşa bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin de hatırlatıldığı açıklamada, bu sarsıntının 2025’teki Simav depremini tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

“DEPREM FIRTINALARI SÜREBİLİR”

Sözbilir, her iki bölgede de ana şokların ardından “deprem fırtınası” yaşandığını ve bunun birkaç ay daha sürebileceğini belirterek, 4 ila 4.5 büyüklüğünde yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA