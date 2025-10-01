Antalya'da 'Rüşvet' Operasyonunda Yeni Gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u serbest bırakıldı.

Antalya'da 'Rüşvet' Operasyonunda Yeni Gelişme
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 10’u serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan R.S, R.K, B.M.Z, H.A, M.A, M.K, N.Y, A.E, E.A. ve T.K.K. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

Gözaltındaki diğer 11 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMADA NELER YER ALIYOR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

