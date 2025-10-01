Menzil Cemaatinde Miras Kavgası Alevlendi: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'

Şeyh Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından kardeşler arasında patlak veren milyarlık miras çekişmesi, Üsküdar'da protesto gösterisine dönüştü. Saki Erol taraftarları, dergah mülkiyetleri için pankartlı eylem yaptı; karşı taraf "hainler gölgede" diye yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Menzil Cemaatinde Miras Kavgası Alevlendi: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Menzil cemaatinde, şeyh Abdulbaki Erol'un 2023'teki vefatından bu yana devam eden miras anlaşmazlığı, yeni bir boyut kazandı. Çocukları Saki, Mübarek ve Fettah Erol arasındaki "milyarlarla" anılan mal paylaşımı kavgası, özellikle Kavacık, Karasu ve Yenidoğan dergahlarının mülkiyeti etrafında yoğunlaşıyor.

Menzil Cemaatinde Miras Kavgası Alevlendi: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' - Resim : 1
2023 yılında hayatını kaybeden Şeyh Abdulbaki Erol

'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'

Anlaşmazlık yargıya taşınırken, Şeyh Saki Erol'un taraftarları Üsküdar'da sokağa dökülerek diğer kardeşleri protesto etti. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, eyleme katılan Menzilciler, "Miras değil ümmetin emeği", "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!", "Haklıyız kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri, cemaate yakın WhatsApp gruplarında geniş yankı buldu.

Menzil Cemaatinde Miras Kavgası Alevlendi: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' - Resim : 2
Menzilciler, Üsküdar'da sokağa çıktı.

KARŞILIK GECİKMEDİ

Saki Erol destekçileri, rakip kardeşleri "15 Temmuz ve 28 Şubatçıların yapamadığını yapmakla" itham ederken, Serhendi kanadı sert bir karşılık verdi. Serhendi yanlıları, gruplarda "Pankartlarla gövde gösterisi yapıyorlar. S. Saki’nin fesadı o kadar büyüdü ki, irşadın yolunu kesmek ister hâle geldi. Üsküdar’ın şerefli evlatları! Artık bu rezalete ‘dur’ demenin vaktidir. Sizi ateşe süren hainler ortada yokken, siz meydanlarda figüranlık yapıyorsunuz. Hainler gölgelerde saklanırken, size düşen rol sadece maskaralıktır" şeklinde WhatsApp gruplarında bir açıklama yayımladı.

Menzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok KararMenzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok KararGüncel

Jandarma Tayinlerinde Çarpıcı 'Menzil' İddiası, 15 Temmuz Gazisi Komutan Neden Görevden Alındı?Jandarma Tayinlerinde Çarpıcı 'Menzil' İddiası, 15 Temmuz Gazisi Komutan Neden Görevden Alındı?Güncel

Menzil'de Kardeş İtirafları! Tüm Akçeli İşleri AnlattıMenzil'de Kardeş İtirafları! Tüm Akçeli İşleri AnlattıGüncel

Kaynak: Nefes

Etiketler
Menzil Tarikat Cemaat
Son Güncelleme:
Dünyanın Gözü Burada, Bu Tarihlere Dikkat! İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı, Saatte 20 Meteor... İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı! Saatte 20...
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
Tedesco’ya Güle Güle! Sinan Engin Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Resmen Açıkladı Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Resmen Açıkladı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı