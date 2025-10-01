Menzil Cemaatinde Miras Kavgası Alevlendi: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Menzil cemaatinde, şeyh Abdulbaki Erol'un 2023'teki vefatından bu yana devam eden miras anlaşmazlığı, yeni bir boyut kazandı. Çocukları Saki, Mübarek ve Fettah Erol arasındaki "milyarlarla" anılan mal paylaşımı kavgası, özellikle Kavacık, Karasu ve Yenidoğan dergahlarının mülkiyeti etrafında yoğunlaşıyor.

2023 yılında hayatını kaybeden Şeyh Abdulbaki Erol

'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'

Anlaşmazlık yargıya taşınırken, Şeyh Saki Erol'un taraftarları Üsküdar'da sokağa dökülerek diğer kardeşleri protesto etti. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, eyleme katılan Menzilciler, "Miras değil ümmetin emeği", "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!", "Haklıyız kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri, cemaate yakın WhatsApp gruplarında geniş yankı buldu.

Menzilciler, Üsküdar'da sokağa çıktı.

KARŞILIK GECİKMEDİ

Saki Erol destekçileri, rakip kardeşleri "15 Temmuz ve 28 Şubatçıların yapamadığını yapmakla" itham ederken, Serhendi kanadı sert bir karşılık verdi. Serhendi yanlıları, gruplarda "Pankartlarla gövde gösterisi yapıyorlar. S. Saki’nin fesadı o kadar büyüdü ki, irşadın yolunu kesmek ister hâle geldi. Üsküdar’ın şerefli evlatları! Artık bu rezalete ‘dur’ demenin vaktidir. Sizi ateşe süren hainler ortada yokken, siz meydanlarda figüranlık yapıyorsunuz. Hainler gölgelerde saklanırken, size düşen rol sadece maskaralıktır" şeklinde WhatsApp gruplarında bir açıklama yayımladı.

Kaynak: Nefes