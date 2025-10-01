Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı

Şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybettiği anlarda, kızının sokağa çıktıktan sonraki şok dolu çığlıkları kaydedilen yeni görüntülerde ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut, 28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Güllü'nün ölümüne ilişkin ise yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'nün penceren düşmesi sonrası kızı ve arkadaşının evden çıktığı ve komşularının kapılarını çalarak yardım istediği anlara ait görüntüler daha önce ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise kızının sokağa çıktıktan sonra yaşadığı büyük şok ve 'Anne' dediği çığlıklarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, komşuları tarafından kaydedildi.

'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü Dosyası'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü DosyasıGüncel

Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Magazin

Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıSon Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
ABD’de Lambalar Söndü, Altında 46 Yıllık Rekor Kırıldı! Dev Bankadan Korkutan Tahmin: 4.200 Doları Aşacak Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Okan Buruk Açıkladı! Liverpool Maçının Baş Kahramanı Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu: Kötü Haber… Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu
Ayşe Barım İkinci Kez Hakim Karşısında: 'Beni Gezi Parkı'na Yavuz Bingöl Çağırdı...' İşte Ünlü İsimlerin İfadeleri 'Beni Gezi Parkı'na Yavuz Bingöl Çağırdı...' İşte Ünlü İsimlerin İfadeleri
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda Bastıracak Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Bir Anda Bastıracak
Eskişehir'de Tesla Islak Zeminde Kontrolden Çıktı, Bariyere Saplandı Tesla Islak Zeminde Kontrolden Çıktı, Bariyere Saplandı
Dünyanın Gözü Burada, Bu Tarihlere Dikkat! İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı, Saatte 20 Meteor... İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı! Saatte 20...
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı