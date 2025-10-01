Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut, 28 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Güllü'nün ölümüne ilişkin ise yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'nün penceren düşmesi sonrası kızı ve arkadaşının evden çıktığı ve komşularının kapılarını çalarak yardım istediği anlara ait görüntüler daha önce ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise kızının sokağa çıktıktan sonra yaşadığı büyük şok ve 'Anne' dediği çığlıklarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, komşuları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA