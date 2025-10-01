Dünyanın Gözü Burada, Bu Tarihlere Dikkat! İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı, Saatte 20 Meteor...

Çok sayıda astronomik olayı beraberinde getirecek olan Ekim ayında gökyüzünde değişim üstüne değişim yaşanacak. Dolunay gecesi, Draconid meteor yağmuru, Ay ile Jüpiter yakınlaşması, Ay ve Mars yakınlaşması… İşte Ekim ayında yaşanacak önemli gökyüzü olayları ve detayları…

Meteor yağmurlarından gezegen yakınlaşmalarına, etkileyici dolunaydan Merkür’ün nadir konumuna kadar birçok astronomi olay, Ekim ayında yaşanacak. İşte Ekim ayında büyük değişimlere yol açabilecek astronomik olaylar…

Ay, 7 Ekim akşamı tam dolunay evresine ulaşacak
Ay, 7 Ekim akşamı tam dolunay evresine ulaşacak

7 EKİM: GÖZ KAMAŞTIRAN DOLUNAY

Ay, 7 Ekim akşamı tam dolunay evresine ulaşacak. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde, gökyüzü meraklıları etkileyici bir manzara ile karşılaşacak.

Meteor yağmuru Kuzey yarımkürede çıplak gözle izlenebilecek
Meteor yağmuru Kuzey yarımkürede çıplak gözle izlenebilecek

8 EKİM: DRACONİD METEOR YAĞMURU

Dolunaydan bir gün sonra, 8 Ekim gecesi Draconid meteor yağmuru gerçekleşecek. Bu gök olayı sırasında saatte 10’a kadar meteor gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. Bu doğa olayı Kuzey yarımkürede, açık ve karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle rahatça izlenebilecek.

Dünyanın Gözü Burada, Bu Tarihlere Dikkat! İşte Ekim Ayını Unutulmaz Kılacak 6 Doğa Olayı, Saatte 20 Meteor... - Resim : 3

14 EKİM: AY VE JÜPİTER GÖKYÜZÜNDE BULUŞUYOR

Ay ile dev gezegen Jüpiter, 14 Ekim gecesi gökyüzünde birbirine oldukça yakın bir konumda gözlemlenecek. Parlaklığıyla dikkat çeken Jüpiter, bu gece teleskopla izlendiğinde uydularıyla birlikte harika bir manzara sunacak.

21 EKİM: YENİ AY VE ORİONİD METEOR YAĞMURU

Ay’ın tamamen karanlık evresi olan Yeni Ay, 21 Ekim’de gerçekleşecek. Aynı gece, Orionid meteor yağmuru da zirve noktasına ulaşacak. Gökyüzünün karanlık olması sayesinde, bu yağmur sırasında saatte yaklaşık 20 meteor gözlemlenebilecek. Özellikle sabaha karşı saatlerde gözlem yapmak en verimli zamanı oluşturacak.

23 EKİM: AY VE MARS YAKIN TEMASTA

23 Ekim gecesi, Ay ve Mars gökyüzünde birbirine yaklaşarak etkileyici bir görüntü oluşturacak. Mars’ın kızıl parıltısı, Ay ile birlikte estetik bir uyum sergileyecek.

29 EKİM: MERKÜR BATI UFUKTA PARLIYOR

Ayın son gök olayı ise 29 Ekim’de yaşanacak. Merkür, bu tarihte en büyük doğu uzanımına ulaşacak. Bu özel konum, gezegenin gün batımından hemen sonra batı ufkunda gözlemlenmesi için en ideal zamanlardan biri olacak.

